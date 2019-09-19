Отремонтированный мост возле метро "Нивки" в Киеве начинает разрушаться (фото)

На фото видно, что частично начали разрушаться бетонные пролеты.

На восстановленном путепроводе возле станции метро «Нивки» в Киеве заметили новые повреждения.

Соответствующие фото публикует «Киев Оперативный» в Facebook.

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«Восстановленный мост вблизи со станцией метро «Нивки» уже начинает понемногу сдавать позиции. И хотя на месте уже работают какие-то ремонтники возникает законный вопрос - что пошло не так?», - говорится в сообщении.

На фото видно, что частично начали разрушаться бетонные пролеты.

Напомним, что 24 августа 2017 года в Киеве открыли движение для автотранспорта на путепроводе возле станции «Нивки», который был закрыт на ремонт в мае того же года.