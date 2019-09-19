Отремонтированный мост возле метро "Нивки" в Киеве начинает разрушаться (фото)
16:12, 19 сентября 2019Общество
602 0
На фото видно, что частично начали разрушаться бетонные пролеты.
24 августа 2017 года в Киеве открыли движение для автотранспорта на путепроводе возле станции «Нивки» / «Киев Оперативный»
На восстановленном путепроводе возле станции метро «Нивки» в Киеве заметили новые повреждения.
Соответствующие фото публикует «Киев Оперативный» в Facebook.
«Киев Оперативный»
Читайте также"Просто хотел привлечь внимание": СМИ пообщались со знакомыми "минера" моста в Киеве
«Восстановленный мост вблизи со станцией метро «Нивки» уже начинает понемногу сдавать позиции. И хотя на месте уже работают какие-то ремонтники возникает законный вопрос - что пошло не так?», - говорится в сообщении.
На фото видно, что частично начали разрушаться бетонные пролеты.
Напомним, что 24 августа 2017 года в Киеве открыли движение для автотранспорта на путепроводе возле станции «Нивки», который был закрыт на ремонт в мае того же года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter