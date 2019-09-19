Во Львове встретили освобожденного из плена РФ матроса ВМС Украины (фото, видео)

Он является одним из 35, кто 7 сентября вернулся после незаконного содержания в России.

Сегодня, 19 сентября, во Львове на железнодорожном вокзале собрались представители общественности и власти города и области, чтобы встретить матроса Военно-морских сил Украины Андрея Оприска.

Об этом сообщает пресс-служба ЛГС.

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Он является одним из 35, кто 7 сентября вернулся после незаконного содержания в России.

«Я думаю, что на моем месте каждый мужчина поступил бы так же. Я наконец-то дома. Поддержку там чувствовали. Но письма приходили с опозданием, и то не от родных, а от других людей. Февральские письма пришли где-то в августе. Но мы не сломались. Они хотели этого, но мы им на зло спортом занимались. Мы знали, чего они от нас ждали, и делали все наоборот", - сказал в ходе брифинга матрос Военно-морских сил Украины Андрей Оприско.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира "Яны Капу" и катеров "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

В связи с захватом моряков и кораблей экс-президент Украины Петр Порошенко ввел в Украине военное положение, которое действовало в 10 областях с 26 ноября по 26 декабря 2018 года.

9 июля российское следствие предъявило обвинения в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам.

7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.