Осведомленность уже спасает!

12 сентября в Национальном институте рака (административный корпус, конференц- зал), адрес:г.Киев, ул. Ломоносова 33/43) состоится информацинное мероприятие к Всемирному дню борьбы з лимфомами. Брифинг для СМИ в 11.00.

В этом году мероприятие посвящено повышению осведомленности о лимфомах- специалисты Национального института рака расскажут семейным врачам, как не пропустить у пациентов первые симптомы. По традиции в этот же день в Институт съедутся пациенты, которые прошли через тяжелую терапию, одержали у болезни победу, вернулись к активной и счастливой жизни. Их необыкновенные истории - поддержка тем, кто сейчас борется с недугом. Участники мероприятия оденут «симптомами и проявлениями» дерево познания - которое является нынешним символом Всемирного дня борьбы с лимфомами и таким образом еще раз напомнят об онконастороженности.

По данным медицинской статистики МЗ злокачественными лимфомами в Украине болеет свыше 32 000 человек и болезнь «молодеет». Около 80% случаев лимфом является излечимыми, но важным условием успешного лечения является выявление болезни на ранних стадиях.

Учасники брифинга: пациенты, которые прошли через лечение; Елена Колесник, директор НИР; Ирина Крячок, заведующая научно-исследовательским отделением химиотерапии гемобластозов НИР; Валентина Юрчишина, председатель пациентской Ассоциации.

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