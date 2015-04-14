Оккупанты в Крыму начали обыск в доме главы Белогорского регионального меджлиса
Российские силовики ищут материалы по делу «26 февраля».
В доме председателя Белогорского регионального меджлиса Мустафы Асабы утром 14 апреля оккупанты проводят обыск.
Об этом сообщает активист крымскотатарского движения, глава Центризбиркома Курултая Заир Смедляев на своей странице в Facebook.
По его информации, российские силовики ищут материалы по делу «26 февраля».
Как пишут Крым.Реалии, это уже второй по счету обыск в доме Мустафы Асабы. В первый раз следственные мероприятия правоохранители провели 16 сентября 2014 года. Тогда, по итогам обыска, у Асабы были изъяты брошюры религиозного характера о крымскотатарском национальном движении. После обыска мужчину пригласили в райотдел полиции для беседы.
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Напомним, 26 февраля 2014 года под крымским парламентом собрались несколько тысяч сторонников крымскотатарского Меджлиса и «Русского единства». Организаторами мероприятия выступили глава Меджлиса Рефат Чубаров и лидер «Русского единства» Сергей Аксенов. Тогда в результате столкновений двое человек погибли. Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело.
В рамах его расследования «по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках» 29 января текущего года был задержан заместитель главы Меджлиса Ахтем Чийгоз. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 19 февраля 2015 года, а затем ее продлили до 19 мая.
Опять обыск и снова в доме у Асаба Мустафы, председателя Белогорского регионального Меджлиса. Ищут материалы по "26 февраля" А говорите что снаряд не попадает дважды в одну воронку!Posted by Zair Smedlya on 13 квітня 2015 р.