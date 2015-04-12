Бывший оператор ATR рассказал о допросе в Центре по противодействию экстремизму

«Помимо меня там сидело еще шесть человек, у которых конфисковали компьютеры, ноутбуки, видеотехнику. Двое из них были похожи на крымских татар», – передает слова Умерова Крым.Реалии.

Умеров сообщил, что с обыском к нему домой пришли около 7 утра. Представители Центра «Э» искали взрывчатые вещества, холодное и огнестрельное оружие. Также они проверили личные сообщения в социальных сетях на компьютере Амета.

После обыска его отвезли в симферопольское управление Центра по противодействию экстремизму, где состоялся допрос. По словам Умерова, сотрудников Центра «Э» интересовали связи Амета с неким Алексеем Рябининым, с которым он якобы переписывался в социальных сетях. Сам Умеров утверждает, что этот человек ему не знаком, и в ходе проверки компьютеров переписка с ним обнаружена не была.

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Как сообщил корреспонденту издания проинформированный источник, Центр «Э» собирает информацию о симферопольце Алексее Рябинине, который недавно якобы подорвался на самодельном взрывном устройстве. По версии представителей Центра «Э», он якобы планировал совершить теракты в Крыму на 9 мая.

После допроса Амет Умеров был отпущен. В данный момент он проживает в Симферополе с женой, малолетним ребенком и пожилыми родителями. Несколько лет назад Амет Умеров работал оператором телеканала ATR. Сейчас занимается съемкой свадеб.

Ранее УНИАН сообщал, что в Крыму ФСБ вызывает на допрос бывшего редактора Центра журналистских расследований.