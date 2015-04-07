В Крыму ФСБ вызывает на допрос бывшего редактора Центра журналистских расследований

Об этом Шайдурова сообщила Крым.Реалии.

«Утром позвонили, пригласили в ФСБ. Я спросила по поводу официальных документов, мне ответили: «Вы же сознательная гражданка, приходите мы вам вручим», – рассказала Шайдурова.

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Приглашавший на допрос майор ФСБ подробностей по телефону сообщать не стал.

Шайдурова предполагает, что ее допрос является продолжением дела, связанного с публикациями в Центре журналистских расследований, где она ранее работала.

Журналистка намерена явиться в ФСБ во вторник после обеда.

Как сообщалось ранее, 13 марта 2015 года в квартирах родителей крымских журналисток Анны Андриевской и Натальи Кокориной сотрудники ФСБ проводили обыск в рамках уголовного дела, возбужденного по публикации Центра журналистских расследований.

В частности, в отношении Андриевской, которая не проживает в Крыму, ФСБ России возбудила уголовное дело по статье 280.1 УК России по публикации ее материала о волонтерах батальона «Крым».

После обыска у родителей Натальи Кокориной, журналистку доставили в управление ФСБ, где ее допрашивали в течение шести часов в качестве свидетеля по делу. После этого Кокорину отпустили, изъяв у нее личный ноутбук.