Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" прекратил сухую голодовку

Задержанный в марте 2019 года Билял Адилов 20 августа объявил голодовку из-за плохих условий содержания в Ростовском СИЗО-1.

Фигурант второй симферопольской группы по "делу Хизб ут-Тахрир" Билял Адилов прекратил сухую голодовку, которую он начал 20 августа из-за плохих условий содержания в Ростовском СИЗО-1.

Об этом журналист Антон Наумлюк сообщил в Facebook, ссылаясь на адвоката украинца Людмилу Тюренкову, посетившую Адилова в изоляторе.

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«Билял Адилов, объявлявший сухую голодовку в связи с условиями пребывания в СИЗО №1 Ростова-на-Дону, прекратил голодовку в связи с выполнением его требований: Адилова перевели в камеру с приемлемыми условиями», - написал Наумлюк.

По данным адвоката, Адилов чувствует себя лучше, но заболевание органов дыхания, из-за которых он задыхался и не мог находиться в камере, требует медицинского вмешательства.

Тюренкова заявила, что намерена добиться полного медицинского обследования и качественного лечения своего подзащитного.

Как сообщал УНИАН, 27 марта в оккупированном Крыму прошли обыски в десятках домов крымских татар, в том числе активистов общественного объединения «Крымская солидарность».

27-29 марта российскими силовиками были задержаны 24 крымских татарина, из них трое находились в Ростове-на-Дону. Татар, задержанных в Крыму, после решения подконтрольного Кремлю симферопольского суда об их аресте вывезли в РФ.

Против задержанных возбуждены дела по ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). В частности, их обвиняют в участии в организации «Хизб ут-Тахрир».

Меры пресечения им продлены до 14-15 ноября.