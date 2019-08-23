В Херсоне создали рекордное 152-метровое полотнище из привезенных с Донбасса флагов Украины (фото)

Новый национальный рекорд Украины установлен в Херсоне в честь Дня Государственного флага Украины.

В Херсоне создали полотнище длиной 152 метра 40 см из 112 государственных флагов, привезенных волонтерами с Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, на этих флагах оставили свои автографы украинские военные и бойцы добровольческих батальонов, участвовавших в боевых действиях на востоке Украины. Новый национальный рекорд Украины установлен в Херсоне в честь Дня Государственного флага Украины.

По словам руководителя национального реестра рекордов Украины Ланы Ветровой, такого рода достижения она за свою многолетнюю работу фиксирует впервые.

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«Мы фиксировали не один рекорд, связанный с флагами Украины, но такого за много лет работы Национального реестра не было точно», - сказала Ветрова.

Она вручила сертификат об установлении рекорда первому заместителю главы Херсонской ОГА Дмитрию Бутрию.

«В следующем году на День флага-2020 мы хотим пригласить в Херсон волонтеров со всех областей Украины, предложить им привезти такие же хранящиеся у них флаги и установить в нашем городе рекорд, объединяющий Украину», - сказал Бутрий.