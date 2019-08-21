Массовые убийства на Майдане: суд оставил четырех экс-"беркутовцев" за решеткой

Экс-бойцы "Беркута" Сергей Зинченко, Павел Аброськин, Александр Маринченко, Олег Янишевский продолжат содержаться под стражей.

Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу защиты на постановление Святошинского районного суда о продлении действия меры пресечения в виде содержания под стражей Сергею Зинченко, Павлу Аброськину, Александру Маринченко и Олегу Янишевскому, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, во время заседания прокуроры заявили о рисках уклонения всех четырех от следствия и суда и их возможного бегства из Украины в случае смягчения им меры пресечения.

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Позицию прокуратуры поддержала и представитель потерпевших Евгения Закревская. Сторона обвинения во время заседания неоднократно заявляла о том, что ранее меры смягчили в отношении к десяткам подозреваемых экс-"беркутовцев". По данным, которые прокуроры получили от российских ведомств, 21 из них бежали в Россию и получили российское гражданство, в том числе, и командир спецподразделения "Беркут", а еще троим, как минимум, Россия предоставила убежище.

Защита обвиняемых, в свою очередь, заявила, что не имеет оснований содержать их под стражей, поскольку, по мнению адвокатов, ни одного доказательства в совершении уголовного правонарушения их подзащитными у прокуратуры нет.

Коллегия судей приняла решение оставить апелляционные жалобы без удовлетворения, а определение суда первой инстанции без изменений.

Справка УНИАН. Святошинский райсуд столицы рассматривает дело против экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлены 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

15 января 2019 года суд начал, а 11 июля закончил допрашивать свидетелей стороны обвинения.

16 июля Святошинский райсуд Киева смягчил меру пресечения экс-«беркутовцу» Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест до 16 сентября.

19 августа Киевский апелляционный суд должен был рассмотреть апелляционную жалобу защиты на постановление Святошинского районного суда о продлении действия меры пресечения в виде содержания под стражей Аброськину, Зинченко, Янишевскому и Маринченко. На заседание пришли десятки потерпевших. Защита была против его проведения без присутствия в зале суда обвиняемых (они были в режиме видеоконференции). «Беркутовцев» в зал суда так и не доставили, заседание перенесли на 21 августа.

Потерпевшие из-за этого обратились к председателю Суда с жалобой.