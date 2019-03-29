По делу экс-беркутовцев назначили подготовительное заседание - суд

23 января 2014 года в Крепостном переулке в Киеве экс-беркутовцы с применением насилия задержали 11 участников общественного движения "Автомайдан", которые в дальнейшем были привлечены к уголовной ответственности на основании поддельных документов и заведомо ложных показаний.

Назначено подготовительное заседание по делу 8 экс-беркутовцев, подозреваемых в превышении служебных полномочий при задержании активистов Евромайдана в январе 2014 года.

Как сегодня сообщается на портале "Судебная власть", об этом говорится в постановлении судьи Деснянского районного суда города Киева Елены Журавской от 25 марта.

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Обвинительный акт с приложениями к уголовному производству по обвинению граждан Святного, Зазимко, Страшко, Терлецкого, Шаповала, Шарлая А., Шарлая И. и Прокопенко поступил в Деснянский райсуд Киева 20 марта.

Подготовительное заседание назначено на 18 апреля на 11:00.

"Заместителя командира роты ПМОН "Беркут" при ГУ МВД Украины в городе Киеве и 7 подчиненных милиционеров спецподразделения обвиняют в том, что 23 января 2014 года в Крепостном переулке в Киеве, превышая предоставленную им власть, с применением насилия и причинением телесных повреждений незаконно задержали 11 участников общественного движения "Автомайдан", которые в дальнейшем на основании поддельных документов и заведомо ложных показаний привлечены к уголовной ответственности за якобы участие в массовых беспорядках", - говорится в сообщении.