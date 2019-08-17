Суд взял под стражу второго фигуранта по делу Грымчака

Судебное заседание длилось почти пять часов.

Деснянский суд Чернигова в субботу, 17 августа, принял решение взять под стражу Игоря Овдиенко сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 4 млн гривен.

Об этом сообщает "112 Украина".

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"Избрали меру пресечения 2 месяца содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 4 млн гривен. Прокуроры просили 12,5 млн грн залога", - рассказал корреспондент.

По его словам, заседание длилось около 5 часов.

"В начале заседания адвокат Игоря Овдиенко сказала, что у него вторая пожизненная группа инвалидности, а также перечислила перечень болезней мужчины, добавили необходимые медицинские документы в суд. По словам адвоката, говорят, что Овдиенко в любом случае будет освобожден из мест лишения свободы в связи с состоянием здоровья", - добавил корреспондент.

Отмечается, что сам Овдиенко свою вину отрицает. Он заявил, что является юристом и получение взятки назвал "гонораром за свою работу".