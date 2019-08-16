Перепись населения Украины может начаться в конце 2019 года - советник Зеленского

Проведение переписи населения Украины может обойтись в 4 миллиарда гривень.

Советник президента по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий считает, что первым шагом на пути к трансформации отрасли должна стать перепись населения, которую могут провести уже в конце 2019 года.

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

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Радуцкий отметил, что ранее украинскую систему здравоохранения реформировали «точечно», за исключением последних трех лет. он пояснил, что старая медицинская система уже сломана, но построить новую пока не удалось.

Чтобы провести качественную трансформацию отрасли, Радуцкий считает необходимым, в первую очередь, провести перепись населения. Именно от количества реальных украинских граждан зависит сумма, необходимая на финансирование отрасли.

"Первым шагом на пути к трансформации медицины должна стать перепись населения. Невозможно рассчитать необходимое количество денег на систему здравоохранения, не понимая скольким людям мы должны предоставить услуги", - подчеркнул он.

Что касается сроков и времени проведения переписи, то Радуцкий отметил, что президент планировал ее начать уже к концу этого года.

"Планируется начать перепись чуть ли не в конце этого года, насколько мне известно. Я могу ошибаться, Президенту виднее… Как минимум Кабмин должен появиться сначала", - сказал он.

Проведение переписи населения Украины может обойтись в 4 миллиарда гривень.

Ранее в Государственной службе статистики сообщили, что численность населения Украины продолжает уменьшаться. По предварительным оценкам на 1 января 2019 года в Украине проживали 42 млн 153,2 тыс. человек.

В мае идеолог команды Владимира Зеленского Руслан Стефанчук рассказал, что в первые 100 дней работы нового президента Украины планируется провести "аудит государства", а также перепись населения.

10 июня первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив предложил провести перепись населения Украины в 2020 году с помощью смартфона.