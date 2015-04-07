Одного из виновников ДТП в Константиновке выпустили под залог

В военной прокуратуре Запорожского гарнизона заявили, что собираются требовать пересмотра решения суда, пишет ZN.UA.

"За совершение такого тяжкого правонарушения, как статья 425, которая предусматривает наказание до 7 лет, военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, который обвиняется правоохранительными органами, ну, я считаю, что он не должен находиться даже под залогом. Однозначное мнение прокуратуры - он должен находиться под стражей", - настаивает военный прокурор Запорожского гарнизона Михаил Ивлев.

Читайте такжеДело виновных в ДТП в Константиновке передано в суд

Обвинительный акт в отношении военных, которые совершили в Константиновке (Донецкая обл.) ДТП, из-за которого погиб ребенок и пострадала женщина, 1 апреля передали в суд для рассмотрения по сути.

Напомним, 16 марта в Константиновке Донецкой области произошла авария при участии украинских силовиков. Боевая машина десанта (БМД) осуществила наезд на женщину, проходившую с детьми, в результате чего погиб ребенок 2008 года рождения.