В Минэкономразвития взялись за развитие онлайн-образования в Украине

Министерство экономического развития и торговли инициирует создание законодательной базы и технических условий для внедрения онлайн-образования в Украине.

Об этом сообщила глава департамента цифровой экономики Минэкономразвития Елена Минич в эфире радио «Проминь».

«Вопросы дистанционного образования, образования онлайн становятся настолько актуальными, что этим нужно заниматься. Примеры есть в Европе, Америке. Наработки есть и в Украине, их надо объединить и систематизировать», - сказала она.

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По словам Минич, потеря образовательной инфраструктуры на востоке страны и в Крыму может быть компенсирована именно путем развития различных курсов и образовательных программ в режиме онлайн.

«Диплом, который вы получаете, закончив образование, дает вам пропуск на рабочие места. Это вшито в саму нашу государственную систему, что без официального диплома вы не можете быть приняты на работу. В этом смысле онлайн-образование является очень актуальным», - отметила глава департамента цифровой экономики.

Как сообщал УНИАН, бывший руководитель телекоммуникационной компании «Украинские новейшие технологии» (Freshtel) Елена Минич в конце марта возглавила новосозданный департамент цифровой экономики Министерства экономического развития и торговли Украины.

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Новое подразделение Минэкономразвития будет заниматься развитием широкополосного доступа в Интернет, вопросами стандартизации, безопасности и доверия к цифровым и электронным услугам, внедрением электронного правительства, разработкой стандартов обучения госслужащих цифровым технологиям, поддержкой и развитием инвестиций в инновации и start-up, развитием электронной коммерции и другими IT-программами.