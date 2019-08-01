Топ-5 изменений, которые ждут украинцев в августе (видео)

С 1 августа в Украине ожидается ряд изменений.

Последний месяц лета принесет украинцам удешевления газа, а вот владельцев автомобилей с єврономерами начнут штрафовать.

Цены на газ

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С 1 августа Нафтогаз снизит цену газа для населения на 5,5%. Она составит 5568 гривен за тысячу кубометров вместе с НДС.

Цены на топливо

С августа заработало постановление о введении спецпошлины на импорт дизеля и сжиженного газа из России. На дизельное топливо таможенная пошлина составит 3,75% стоимости с 1 августа по 1 октября и 4% с 1 октября, на сжиженный газ, соответственно, – 1,75% и 3%.

На практике это будет означать, что дизель и сжиженный газ могут подорожать на 10%.

Штрафы за "евробляхы"

С 22 августа в Украине начнут штрафовать владельцев нерастаможенных авто на еврономерах. За просрочку от 10 до 20 суток – штраф 17 тысяч гривен, от 20 до 30 суток – 85 тысяч гривен. Свыше 30 суток – 170 тысяч или конфискация таких авто.

Нацгвардия будет патрулировать общественный порядок

С 1 августа патрули Нацгвардии будут нести пешую патрульную службу. Будут патрулировать 5 дней в неделю 6 часов с момента выхода на маршрут. В таких патрулях будет задействовано около 2 тысяч военнослужащих. Такие патрули будут нести службу в местах массового скопления людей и в районах со сложной оперативной обстановкой.

Строительные нормы

С 1 августа вступят в силу новые строительные нормы. В Украине можно будет строить торговые центры с любой высотой помещений. Кроме того, в супермаркетах станет обязательным наличие бесплатных туалетов для посетителей.