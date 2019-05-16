Рада отсрочила введение штрафов для владельцев "евроблях"

Также в документе содержатся правки, которыми разрешается хранить топливо на земле любого целевого назначения.

Верховная Рада приняла закон, которым отсрочила введение штрафов за превышение срока нахождения в Украине транспортных средств с иностранной регистрацией.

За принятие Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием Закона Украины "Об электронных доверительных услугах" (№8371), в котором содержится соответствующая правка, проголосовали 236 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Докладывая по законопроекту, глава Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина сообщила, что в документе содержится норма об отсрочке вступления в действие закона №2612 (законопроект №8488 - УНИАН) на 90 дней.

«Не через 180 дней, а через 270 дней. Таким образом, 24 июля вступит в силу закон, который будет накладывать штраф за нарушение таможенного режима, в котором находятся авто на иностранной регистрации», - сказала она.

Также, по словам Южаниной, в документе содержатся правки, которыми разрешается хранить топливо на земле любого целевого назначения.

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«С 1 июля заработает система электронного администрирования топлива, в соответствии с которой любая бочка, которая заправляет тракторы в поле, должна стоять на земле специального назначения. Ни у одного агрария нет оформленного документа, чтобы место под бочкой называлось энергетической землей. Поэтому мы говорим, что на земле любого целевого назначения», - отметила она, добавив, что иначе все аграрии с 1 июля станут перед фактом штрафов за нарушения.

Кроме этого, принятый закон обеспечивает использование нового понятийного аппарата, введенного в связи с принятием Закона Украины «Об электронных доверительных услугах» в 2018 году.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября 2018 года Верховная Рада приняла закон (№8488), целью которого является усиление контроля за перемещением и нахождением в Украине транспортных средств с иностранной регистрацией.

Согласно документу, лицо которое ввезло в Украину автомобиль в режиме транзита или в режиме временного ввоза, не сможет передать его во владение, пользование или распоряжение другим лицам.

Также будет запрещено использование такой машины в предпринимательской деятельности или для получения дохода. За нарушение установленных правил предусмотрен штраф в размере 34 тыс. грн.

Первая фиксация указанных нарушений работниками Нацполиции предусматривает взыскание с нарушителя 8,5 тыс. грн, повторная фиксация - 17 тыс. грн, лишение права управления на год и изъятие авто.

Также, увеличиваются штрафные санкции за нарушение сроков перемещения транспортных средств личного пользования в таможенном режиме и режиме транзита.

За превышение срока от 10 до 20 суток устанавливается штраф в размере 8 500 гривен, от 20 до 30 суток - 85 000 гривен, более чем на 30 суток (а также за потерю или раскомплектование транспортного средства) - 170 000 гривен или его конфискация по решению суда.