В Крыму и РФ находятся 126 украинцев в местах лишения свободы - Денисова

Украина и Россия анализируют списки граждан, содержащихся на территориях обеих стран в местах лишения свободы.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в местах лишения свободы в Российской Федерации и на территории оккупированного Крыма находится 126 украинцев, которых Украина хочет освободить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Денисова сказала на пресс-конференции.

Читайте такжеОмбудсмен заявила о достигнутой договоренности о возвращении захваченных РФ украинских моряков

Она отметила, что на прошлой неделе с российским омбудсменом Татьяной Москалькова состоялся обмен списками граждан обоих государств, находящихся на территории России и Украины в местах лишения свободы.

Как сказала Денисова, сейчас происходит процесс верификации и анализа этих списков заключенных.

"Это списки заключенных граждан Украины, которые находятся в Российской Федерации и в Крыму, и заключенных граждан Российской Федерации, находящихся в Украине. Мы делаем верификацию этих списков, этих граждан. Наших граждан там 126", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова выражает надежду, что в ближайшее время будет принято ожидаемое решение относительно освобождения Россией захваченных украинских моряков.