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Денисова: вскоре будет принято "ожидаемое решение" об освобождении украинских моряков

15:09, 25 июля 2019
Политика
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Украинские пленные моряки / REUTERS

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова выражает надежду, что в ближайшее время будет принято ожидаемое решение относительно освобождения Россией захваченных украинских моряков.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Денисова сказала на пресс-конференции.

Она напомнила, что 19 июля посольство Украины в России передало через МИД РФ в ФСБ ее ходатайства относительно освобождения украинских моряков под его личное обязательство.

"Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении в следственном управлении ФСБ, непосредственно у руководителя следственного управления", - заявила Денисова.

"Мне известно, что сейчас происходят переговоры между иностранными ведомствами двух государств относительно выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву", - заявила омбудсмен.

При этом она благодарит президента Владимира Зеленского за его усилия по освобождению военнопленных моряков и всех украинцев, содержащихся в РФ и в оккупированном Крыму.

"И я убеждена, что в ближайшее время будет принято ожидаемое нами решение", - отметила Денисова.

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Теги: #пленные#моряки