Денисова: вскоре будет принято "ожидаемое решение" об освобождении украинских моряков

По словам омбудсмена, сейчас происходят переговоры между иностранными ведомствами двух государств относительно выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова выражает надежду, что в ближайшее время будет принято ожидаемое решение относительно освобождения Россией захваченных украинских моряков.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Денисова сказала на пресс-конференции.

Она напомнила, что 19 июля посольство Украины в России передало через МИД РФ в ФСБ ее ходатайства относительно освобождения украинских моряков под его личное обязательство.

"Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении в следственном управлении ФСБ, непосредственно у руководителя следственного управления", - заявила Денисова.

"Мне известно, что сейчас происходят переговоры между иностранными ведомствами двух государств относительно выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву", - заявила омбудсмен.

При этом она благодарит президента Владимира Зеленского за его усилия по освобождению военнопленных моряков и всех украинцев, содержащихся в РФ и в оккупированном Крыму.

"И я убеждена, что в ближайшее время будет принято ожидаемое нами решение", - отметила Денисова.