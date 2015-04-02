В штабе АТО уверяют, что "Айдар" не имеет отношения к захвату хлебзавода на Луганщине

Спикер штаба АТО Андрей Лысенко заявил, что батальон "Айдар" не имеет никакого отношения к захвату помещения хлебокомбината в Луганской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

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"В средствах массовой информации была распространена информация о захвате военнослужащими батальона "Айдар" помещения хлебокомбината в поселке Петровка Станично-Луганского района Луганской области. В результате проведения проверки установлено, что бойцы 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" находятся на своих позициях и выполняют боевые задачи", - сообщил Лысенко.

Он отметил, что вооруженные люди, которые занимаются мародерством и рейдерскими атаками, не имеют никакого отношения к этому боевому подразделению.