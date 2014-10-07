ГПУ расследует факты похищения жителей Луганщины бойцами батальона "Айдар"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции главный военный прокурор - заместитель генерального прокурора Украины Анатолий Матиос.

"Генеральной прокуратурой с августа текущего года начато и проводится уголовное производство о бездействии командования 24-го батальона территориальной обороны Украины "Айдар" по признакам уголовного правонарушения, предусмотренное статьей 426 Уголовного кодекса Украины", - сказал Матиос.

По его словам, исследуются данные о совершении бойцами этого батальона ряда похищений и лишения свободы мирных жителей, ограблений и разбоев, а также роли руководства батальона в предотвращении этих преступлений.

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Как сообщал УНИАН, пресс-служба Луганского областного совета заявила, что в Северодонецке бойцы батальона «Айдар» 2 октября незаконно задержали депутата облсовета Малыша. Согласно сообщению, Малыш приехал в город по служебным делам в облгосадминистрацию, однако был задержан без объяснений.

4 октября советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в Киеве милиция задержала двух бойцов батальона «Айдар». По его данным, «айдаровцы» были задержаны на арендованной квартире Малыша в Киеве, куда бойцы батальона этапировали сторонника террористов по согласованию с СБУ. По словам Геращенко, он говорил с комбатом Сергеем Мельничуком, который заявил, что бойцы "Айдара" задерживали Малыша по согласованию с руководством УСБУ в Луганской области, и что Малыш "дал показания в сепаратизме, в том, что он ездил в Крым и получал там какие-то задания".

5 октября главный военный прокурор Матиос сообщил, что двум бойцам батальона “Айдар”, которые задержали и этапировали Малыша, предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы.

В ночь на 5 октября Печерский райсуд Киева принял решение отпустить двух бойцов батальона "Айдар" Валерия Гаврилова и Андрея Ревуцкого под залог. Средства они должны внести на протяжении 5 дней. Судья установил залог в размере по 20 минимальных зарплат, или по 24 тыс. грн.