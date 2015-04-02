Суд перенес рассмотрение дела экс-беркутовцев, которые подозреваются в расстреле Майдана

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на заседании суда в связи с невозможностью сформировать на сегодня состав суда присяжных.

Как пояснил председательствующий в деле судья Сергей Дячук, нельзя начать рассмотрение дела, поскольку оно должно рассматриваться судом присяжных, а их список еще не утвержден Киевским городским советом.

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Также судья выразил надежду, что до конца месяца Киевсовет наконец утвердит этот список: “в Конце этого месяца будет определен такой список. На сегодня процедура определения присяжных не является простой. Она предусматривает определенные процедуры. Суд информирует стороны, что такая работа уже ведется, и по имеющейся у нас информации, в конце этого месяца будет сформирован суд присяжных”.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году в Генпрокуратуре заявили о завершении досудебного расследования в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут" Аброськина и Зинченко, обвиняемых в расстреле 39 активистов Майдана, и передали дело в суд.