Дело экс-сотрудников "Беркута" Зинченко и Аброськина направлено в Апелляционный суд

Кроме этого колегия судей одобрила решение о самоотводе судей Сергея Вовка и Олеси Батрин от рассмотрения дела, передает корреспондент УНИАН.

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Коллегия удовлетворила самоотвод Вовка и Батрин в связи с тем, что они принимали участие в досудебном следствии по делу в качестве следственных судей.

Кроме того, в связи с тем, что в Печерском суде не удается собрать коллегию судей из трех судей, которые бы не имели ранее отношения к делу экс-беркутовцев, коллегия судей решила передать дело в Апелляционный суд Киева, чтобы он определил дальнейшую подсудность этого дела - какой именно суд в дальнейшем будет рассматривать это дело.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году в Генпрокуратуре заявили о завершении досудебного расследования в отношении бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Аброськина и Зинченко, обвиняемых в расстреле 39 активистов Майдана, и передали дело в Печерский райсуд.

23 января суд продлил Сергею Зинченко и Павлу Аброськину срок содержания под стражей до 23 марта.