В Днепре водитель маршрутки унизил бойца АТО (фото)
13:09, 23 июля 2019Общество
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Инцидент с военным произошел в Днепре.
Водитель маршрутки нахамил Демченко / facebook.com
Водитель маршрутки в Днепре не захотел везти участника боевых действий АТО Дениса Демченко по льготному удостоверению.
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Об этом Демченко сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, водитель маршрутки №136 отказался везти бойца АТО, указав, что с его удостоверением нужно ездить на троллейбусе.
"Сел в 136-ю маршрутку, предъявил УБД. Это чмо сказало: "Надо ездить на троллейбусе". Дал денег и от сдачи отказался. Это чмо осталось довольным", - написал боец.
Ранее в сети были восхищены поступком водителя маршрутки "Бердичев — Киев", который отказался брать деньги с военного.
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