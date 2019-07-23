В Днепре водитель маршрутки унизил бойца АТО (фото)

Инцидент с военным произошел в Днепре.

Водитель маршрутки в Днепре не захотел везти участника боевых действий АТО Дениса Демченко по льготному удостоверению.

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Об этом Демченко сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, водитель маршрутки №136 отказался везти бойца АТО, указав, что с его удостоверением нужно ездить на троллейбусе.

"Сел в 136-ю маршрутку, предъявил УБД. Это чмо сказало: "Надо ездить на троллейбусе". Дал денег и от сдачи отказался. Это чмо осталось довольным", - написал боец.

Ранее в сети были восхищены поступком водителя маршрутки "Бердичев — Киев", который отказался брать деньги с военного.