УПЦ МП создаст во всех епархиях центры духовной поддержки и реабилитации участников боевых действий

Такое решение было принято сегодня на заседании Священного Синода, сообщает Центр информации УПЦ МП.

“При каждой епархии будут созданы реабилитационные центры, которые будут помогать тем, кто пострадал от военного конфликта на Востоке Украины. Особенно это касается военнослужащих, которые возвращаются, среди них много раненых. Усилия Церкви будут направлены на помощь им. Это будет духовная и материальная поддержка”, - прокомментировал решение Священного Синода управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний.

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Также Священный Синод рекомендовал епархиальным архиереям усилить работу в направлении социально-гуманитарной помощи вынужденным переселенцам и мирным жителям, находящимся в зоне боевых действий на Востоке Украины.

По сообщению Центра информации Украинской Православной Церкви Московского патриархата на сегодняшний день усилиями УПЦ МП собрано и отправлено около 3 тыс. тон гуманитарной помощи, а также более 30 млн. грн. для мирных жителей восточных регионов Украины и для вынужденных переселенцев.

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Священный Синод УПЦ МП поблагодарил всех, кто приобщился к сбору и отправке гуманитарной и материальной помощи пострадавшим, переселенцам и участникам боевых действий.