ОБСЕ: в Петровском районе Донецка около 200 человек живут в подвале с августа 2014 года

Об этом говорится в отчете миссии по 31 марта, опубликованном сегодня.

"В подконтрольном "Донецкой народной республике" Петровском районе Донецка (17 км от городского центра) Специальная мониторинговая миссия встретила местных жителей, которые пояснили, что они и еще 200 других местных жителей - в основном женщин среднего возраста, но включительно с 23 шахтерами - живут в подвале с августа 2014 года", - сказано в отчете.

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