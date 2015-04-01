ОБСЕ: в Петровском районе Донецка около 200 человек живут в подвале с августа 2014 года
18:00, 01 апреля 2015Общество
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Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляет, что в Петровском районе Донецка около 200 человек живут в подвале с августа 2014 года.
200 человек живут в подвале с августа / скриншот
Об этом говорится в отчете миссии по 31 марта, опубликованном сегодня.
"В подконтрольном "Донецкой народной республике" Петровском районе Донецка (17 км от городского центра) Специальная мониторинговая миссия встретила местных жителей, которые пояснили, что они и еще 200 других местных жителей - в основном женщин среднего возраста, но включительно с 23 шахтерами - живут в подвале с августа 2014 года", - сказано в отчете.
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