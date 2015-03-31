С апреля данные о детях больше не будут вносить в загранпаспорта родителей

С 1 апреля данные о детях не будут вноситься в заграничные паспорта родителей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной миграционной службы Украины, с 1 апреля утрачивает силу постановление Кабинета министров Украины от 31 марта 1995 года № 231, которым, в частности, предусмотрена процедура внесения данных о детях в заграничные паспорта родителей.

Как известно, с 1 января 2015 года в Украине введены загранпаспорта нового образца. По новым правилам, загранпаспорт можно оформить от рождения, следовательно, внесение данных о детях в паспорта родителей не предусмотрено. До 1 апреля вклеивание фотографий детей осуществлялось только в заграничные паспорта родителей старого образца, после 1 апреля такой возможности не будет.

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Следует отметить, что все документы, выданные ранее, будут сохранять силу до окончания срока действия, указанного в документе, следовательно, если данные о детях уже внесены в паспорт, с этим документом можно путешествовать с ребенком и в дальнейшем.

Если же данные о ребенке внесены в загранпаспорт одного из родителей, после 1 апреля для выезда ребенка за границу необходимо оформить ребенку загранпаспорт нового образца. При этом дети в возрасте до 16 лет освобождаются от уплаты государственной пошлины, а сканирование отпечатков пальцев рук для оформления биометрического паспорта осуществляется только с 12 лет с согласия родителей.

Также до внесения соответствующих изменений в законодательство остается возможность оформления проездного документа ребенка, однако следует помнить, что этот документ принимается не всеми странами мира, в том числе не принимают эти документы Чехия, Португалия, Испания. Поэтому перед оформлением такого документа необходимо уточнить в консульском учреждении государства, в которое планируется путешествие с ребенком, принимает ли это государство проездные документы ребенка.