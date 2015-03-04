В миграционной службе заявили, что стоимость заграничного паспорта может вырасти

Стоимость оформления паспорта для выезда за границу нового образца, оформление которого началось с начала 2015 года, может быть увеличена.

Об этом сообщила заместитель руководителя Государственной миграционной службы Татьяна Никитина во время выступления на заседании парламентского комитета по евроинтеграции, отвечая на вопрос о возможности снижения этой цены, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Стоимость бланка загранпаспорта определяет не Государственная миграционная служба, а полиграфкомбинат "Украина"", - напомнила представительница ДМС.

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По ее словам, к этому может привести подорожание расходных материалов.

"Стоимость материалов, которые полиграфкомбинат использует для производства бланков, сейчас увеличивается. Комбинат нас уже официально проинформировал об этом, и это - очень серьезный вопрос. Поэтому об удешевлении речь пока не идет. Возможно, наоборот, будет подорожание в ближайшее время", - заявила она.

Как известно, сейчас стоимость бланка паспорта для выезда за границу, оборудованного биометрическим чипом, составляет 261 грн.