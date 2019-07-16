FaceApp сводит сеть с ума: как будут выглядеть украинские политики в старости (видео)

В сети ажиотаж через новое приложение FaceApp, которое может "состарить" вас за секунду.

Совсем недавно в соцсетях начали массово появляться искусственно состаренные фотографии, сделанные с помощью программы для смартфонов FaceApp.

FaceApp – приложение на основе нейросетей, которое может помочь вам познать себя в новом образе. Теперь для того, чтобы оценить себя в старости, не стоит ждать 60 лет.

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Люди выкладывают в соцсетях свои снимки в старости, а те, кто не хочет экспериментировать с собственным лицом, прогоняют через приложение фотографии знаменитостей. Так, в интернете уже проверили, как будут выглядеть спустя годы такие актеры, как Натали Портман, Роберт Паттинсон, Кристен Стюарт, Дженнифер Лоуренс, Крис Хэмсворт и другие.

УНИАН решил поэкспериментировать с фотографиями украинских политиков.