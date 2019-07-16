В приложении, позволяющем человеку мгновенно "постареть", нашли потенциальную угрозу (видео)

В Украине - настоящий ажиотаж в сети из-за приложения, с помощью которого можно "состариться".

Журналисты нашли потенциальную угрозу в приложении, которое позволяет человеку мгновенно "постареть".

Мгновенное старение через мобильное приложение — невинная забава или технология со сбора информации, говорится в сюжете ТСН.

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В сети - новый тренд: пользователи массово публикуют свои фотографии, которые обработали специальным приложением, позволяющим увидеть, как предположительно будет выглядеть человек через несколько лет.

В Украине это вызвало ажиотаж, своими фотографиями "в старости" делятся артисты, ведущие и политики.

"Но приложение - российское и позволяет собирать данные с телефонов пользователей, в частности для распознавания лиц", - утверждают журналисты.

Ранее сообщалось, что 25 миллионов устройств Android оказались заражены вредоносной программой «Агент Смит»