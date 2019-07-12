В Раде зарегистрирован законопроект Зеленского о расширении люстрации: кто попадает под его действие

Соответствующий законопроект № 10444 от 11 июля 2019 размещен на сайте парламента.

В Верховной Раде зарегистрирован президентский законопроект о расширении люстрации на президента, министров, народных депутатов и других топ-чиновников с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года и тех, кто не был уволен в этот период с соответствующей должности по собственному желанию.

Соответствующий законопроект № 10444 от 11 июля 2019 года размещен на сайте парламента.

Согласно тексту документа, люстрация распространяется на лиц, которые занимали ряд должностей в период с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года и которые не были уволены в этот период с соответствующей должности (должностей) по собственному желанию.

В частности, проектом закона предлагается распространить люстрацию на президента, председателя Верховной Рады, первого заместителя и заместителя председателя Верховной Рады, народного депутата, премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министра, министра, руководителя центрального органа исполнительной власти, который не входит в состав Кабинета министров.

Также, согласно документу, люстрация применяется к председателю Нацбанка, председателю Антимонопольного комитета, председателю Фонда госимущества Украины, председателю Госкомитета телевидения и радиовещания, их первому заместителю, заместителю; председателю и/или члену национальной комиссии, осуществляющей соответственно государственное регулирование естественных монополий, государственное регулирование в сферах связи и информатизации, рынков ценных бумаг и финансовых услуг.

Читайте также"Независимо от нахождения должностного лица в той или иной команде": у Зеленского заявили, что изменения в закон о люстрации будут распространяться на всех

Кроме того, под люстрацию подпадают генеральный прокурор, председатель Службы безопасности, председатель Службы внешней разведки, начальник Управления госохраны, руководитель центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и/или таможенную политику, налоговой милиции, руководитель центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере гражданской защиты, их первый заместитель, заместитель.

Также действие закона об очищении власти распространяется на секретаря Совета национальной безопасности и обороны, его первого заместителя, заместителя; главу Администрации президента, руководителя Госуправления делами, руководителя Секретариата Кабмина, правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики, их первого заместителя, заместителя; члена Высшего совета юстиции (кроме председателя Верховного Суда Украины), члена Высшего совета правосудия (кроме председателя Верховного Суда), члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, председателя Государственной судебной администрации Украины, его заместителя; руководителя, заместителя руководителя самостоятельного структурного подразделения центрального органа (аппарата) ГПУ, СБУ, Службы внешней разведки, МВД, центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование или реализует государственную налоговую или таможенную политику, налоговой милиции; руководителя, заместителя руководителя территориального (регионального) органа прокуратуры, СБУ, Службы внешней разведки, МВД, центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование или реализует государственную налоговую или таможенную политику, налоговой милиции в областях и городе Киеве и Севастополе.

Среди прочих, под люстрацию попадают начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины и руководители государственных, в том числе казенных, предприятий оборонно-промышленного комплекса, обществ, управление корпоративными правами относительно которых передано Государственному концерну «Укроборонпром», а также государственных предприятий, обществ, которые относятся к сфере управления субъекта предоставления административных услуг.

Кроме того, действие закона предлагается распространить и на выборные должности: кандидатов в народные депутаты Украины, кандидатов в депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых советов, кандидатов на пост президента Украины, кандидатов на должности сельских, поселковых, городских председателей и старост в порядке, определенном законодательством.

В пояснительной записке к документу отмечается, что «на сегодняшний день вопрос люстрации в Украине - это не только вопрос восстановления общественного доверия к государственной власти, но и вопрос государственной безопасности».

Как сообщал УНИАН, 11 июля Владимир Зеленский в видеообращении предложил расширить действие закона о люстрации на президента, всех депутатов, министров, секретаря СНБО, а также других чиновников, занимавших должности с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года.

По словам Зеленского, его команда наработала законопроект о расширении норм закона об очищении власти. «Предлагаю в перечень должностей, подпадающих под люстрацию, добавить: президента Украины, всех народных депутатов Украины, председателя Верховной Рады, членов правительства, генерального прокурора, председателя СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, председателей Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководство оборонных предприятий, занимавших должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года. Этот законопроект - только общественная оценка их деятельности», - заявил он.