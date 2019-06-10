Оккупанты в Крыму сегодня задержали восемь крымских татар

Им вменяют участие либо организацию запрещенной в России "Хизб ут-Тахрир".

В результате обысков в оккупированном Россией Крыму задержаны семь крымских татар.

Как сообщает общественное объединение "Крымская солидарность", российские силовики задержали Эскендера Сулейманова, Ризу Омерова, Айдера Джеппарова, Эльдара Кантемирова, Руслана Нагаева, Руслана Месутова, Ленура Халилова.

Им вменяют участие либо организацию запрещенной в РФ "Хизб ут-Тахрир" (ч. 1 или ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

Ранее, ночью 10 июня по дороге в Ростов-на-Дону на судебное заседание по одному из "дел "Хизб ут-Тахрир" также был задержан Энвер Омеров. После этого в доме его сына Ризы, а также ряда активистов и родственников фигурантов "дел Хизб ут-Тахрир" провели обыски.

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Как сообщал УНИАН, после оккупации Крыма Россией на полуострове участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с международной исламской политической организацией "Хизб ут-Тахрир".

Представители "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и заявляют, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими". Этот запрет Москва распространяет и на территорию Крыма.

В Украине деятельность "Хизб ут-Тахрир" не запрещена.