Военный за взятки разрешал поиграть в пейнтбол на территории охраняемого объекта

Представители частного предприятия, чтобы попасть на аэродром в Чернигове, заплатили офицеру 3 тыс. гривень.

Военная прокуратура Черниговского гарнизона задержала начальника комендатуры воинской части, который за взятки пускал гражданских на охраняемый военный объект поиграть в пейнтбол.

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона.

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Ответственный за организацию охраны бывшего военного аэродрома «Пивцы» начальник внештатной комендатуры воинской части, подчиненной Харьковскому национальному университету Воздушных Сил ВСУ имени И.Кожедуба за 3 тыс. гривень организовал представителям частного предприятия беспрепятственный пропуск на аэродром в Чернигове для проведения соревнований по пейнтболу. Еще 500 долларов получил за содействие в дальнейшем получении участка там в длительную аренду.

Офицер был задержан 9 июля во время получения неправомерной выгоды.

Продолжаются следственные действия. Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.