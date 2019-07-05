В полиции показали, в каком из столичных районов ловят больше всего пьяных водителей
19:15, 05 июля 2019Общество
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В июне административно наказаны почти полторы тысячи водителей в нетрезвом состоянии.
Полиция показала, где в Киеве больше всего пьяных водителей / фото facebook.com/mvs.gov.ua
В июне больше всего водителей в состоянии алкогольного опьянения зафиксировали в Деснянском и Дарницком районах Киева.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Facebook.
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"Зачастую инспекторы выявляют водителей с признаками опьянения по пятницам, в период с 23 до 2 ночи", - отмечают патрульные.
Также сообщается, что в июне административно наказаны почти полторы тысячи водителей в нетрезвом состоянии. Больше всего – в Деснянском (131) и Дарницком районах (120).
В то же время, самый высокий показатель нетрезвых водителей за полгода – 709 в Днепровском районе Киева.
Фото facebook.com/kyivpatrol
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