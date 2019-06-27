В сети показали фото из оккупированного Дебальцево с нарисованным флагом Украины

Флаг нарисовали ночью.

В сети показали фото из оккупированного Дебальцево с нарисованным сегодня ночью флагом Украины.

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Фотографию разместил на своей странице в Twitter ветеран АТО Виталий Овчаренко.

«Оккупированное Дебальцево. Флаг Украины нарисован сегодня ночью неизвестными патриотами. Неизвестные патриоты продолжают подчеркивать - "Донбасс - это Украина"!», – говорится в сообщении.

На фото видно нарисованный на переезде под железнодорожным мостом с правой стороны флаг Украины.

Оккупированный #Дебальцево.



Флаг Украины нарисован сегодня ночью неизвестными патриотами.



Неизвестные патриоты продолжают подчеркивать - "Донбасс - это Украина"!



П.с. Мне во время войны повезло там остаться живым... pic.twitter.com/uWSaPxj7TW — Vitalii Ovcharenko (@vital_ovchar) June 27, 2019

Как сообщал УНИАН, в зоне проведения ООС началось разведение сил и средств сторон. В частности, сегодня в штабе ООС сообщили, что оккупанты отвели свои силы от пешеходного моста возле Станицы Луганской.