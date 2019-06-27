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В сети показали фото из оккупированного Дебальцево с нарисованным флагом Украины

16:05, 27 июня 2019
Общество
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Флаг появился ночью / фото twitter.com/vital_ovchar

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Фотографию разместил на своей странице в Twitter ветеран АТО Виталий Овчаренко.

«Оккупированное Дебальцево. Флаг Украины нарисован сегодня ночью неизвестными патриотами. Неизвестные патриоты продолжают подчеркивать - "Донбасс - это Украина"!», – говорится в сообщении.

На фото видно нарисованный на переезде под железнодорожным мостом с правой стороны флаг Украины.

Как сообщал УНИАН, в зоне проведения ООС началось разведение сил и средств сторон. В частности, сегодня в штабе ООС сообщили, что оккупанты отвели свои силы от пешеходного моста возле Станицы Луганской.

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Теги: #Дебальцево