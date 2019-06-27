Оккупанты отвели свои подразделения от пешеходного моста возле Станицы Луганской

В пресс-центре ООС заявляют, что пока идет процесс разведения сторон, украинские резервы в районе Станицы Луганской находятся в полной боевой готовности, но в случае отсутствия дальнейших шагов по отводу российско-оккупационных войск за определенные рубежи украинские военные немедленно вернутся на свои позиции.

Российские оккупанты завершили первый этап отвода своих подразделений в районе Станицы Луганской от линии разграничения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

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"В соответствии с Мирным планом и реализацией Рамочного решения Трехсторонней контактной группы от 20 сентября 2016 года противник завершил первый этап отвода своих подразделений в районе Станицы Луганской - отошел от пешеходного моста", - говорится в сообщении.

"Для максимальной безопасности гражданского населения, проживающего в Станице Луганской, а также граждан Украины, которые пересекают контрольный пункт въезда-выезда, силами групп разминирования Вооруженных сил и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины проводится проверка дороги (гуманитарного коридора) и прилегающей к ней местности с целью выявления и обезвреживания взрывоопасных предметов", - заявили в пресс-центре.

В течение сегодняшнего дня осуществления других мероприятий в рамках разведения сил и средств украинской стороной не запланировано.

"Пока идет процесс разведения сторон, наши резервы в районе Станицы Луганской находятся в полной боевой готовности. В случае отсутствия дальнейших шагов по отводу российско-оккупационных войск за определенные рубежи украинские военные немедленно вернутся на свои позиции", - отмечается в сообщении.

Силы ООС гарантируют безопасность передвижения мирных жителей и бесперебойную работу КПВВ. Пропуск осуществляется в штатном режиме.

Как сообщал УНИАН, 26 июня состоялся первый этап разведения сил и средств со стороны украинских военных на участке № 1 "Станица Луганская". В штабе операции Объединенных сил заверили, что процесс разведения сил и средств в районе Станицы Луганской на линии разграничения не ослабляет оборонительные возможности Вооруженных сил Украины. Также в штабе заявили, что украинские подразделения улучшили положение и заняли выгодные рубежи после разведения сил в районе Станицы Луганской.

21 сентября 2016 года в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документом предусмотрено разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станице Луганской.

1 октября 2016 года разведение сил произошло в Золотом, 7 октября того же года - в Петровском.