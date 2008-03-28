Ющенко изменил состав наблюдательного совета Ощадбанка (список)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО изменил состав наблюдательного совета открытого акционерного общества «Государственный ощадный банк Украины».

Соответствующий указ № 272/2008 В.ЮЩЕНКО размещен на официальном сайте Президента.

В частности, В.ЮЩЕНКО назначил членами наблюдательного совета открытого акционерного общества «Государственный ощадный банк Украины заместителя Главы Секретариата Президента Украины Андрея ГОНЧАРУКА, заместителя главы Секретариата Президента Украины - уполномоченного Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины Игоря ПУКШИНА.

Указом также прекращены полномочия членов наблюдательного совета А.МОРОЗОВА и О.РЫБАЧУКА.

Кроме того указом утверждены членами наблюдательного совета открытого акционерного общества «Государственный ощадный банк Украины»: руководитель Главной службы обеспечения связей с Верховной Радой Украины и Кабинетом министров Украины Секретариата Президента Украины Ян БЕРНАЗЮК, руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Украины Роман ЖУКОВСКИЙ и заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей ПЫШНЫЙ.