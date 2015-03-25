Шахтеры 15-ти государственных горнодобывающих предприятий Украины вышли на забастовку

20 тысяч шахтеров требуют погасить им задолженность по заработной плате. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Кроме того, критическая ситуация сложилась в Луганской области, в частности, на ГП Лисичанскуголь, на складах которого находится двухмесячный объем добытого угля, на которое нет покупателей.

«Шахтеры не знают, куда девать произведенный уголь. Демчишин импортирует электричество из России, в то время как шахтеры не могут найти покупателей на свой уголь, а украинские ТЭС вынуждены останавливаться», - отметил Волынец.

По его словам, представители профсоюзных организаций ГП «Львіввугулля» встречались сегодня с министром энергетики и угольной промышленности Владимиром Демчишиним, чтобы обсудить вопросы погашения задолженности по заработной плате. «Ни о чем не смогли договориться. Демчишин пообещал встретиться с министром финансов Натальей Яресько относительно средств шахтерам. Но нет никаких гарантий, что Минфин выделит средства», - сказал председатель профсоюзов.

Волынец также рассказал, что в апреле планируется провести объединенный съезд шахтеров, для поддержки которого в Киев придут от 5 до 10 тысяч бастующих шахтеров.

Шахтеры будут требовать отставки министра энергетики, который не справился со своими обязанностями. «Они придут в министерство, чтобы вынести оттуда Демчишина», - отметил Волынец.

Напомним, 24 марта многотысячный митинг шахтеров прошел у администрации предприятия «Красноармейскуголь» в г. Димитров Донецкой области, еще один - в Червонограде Львовской области. Митингующие требовали отставки главы Минэнергоугля. Ранее М.Волынец сообщил, что с пятницы горняки нескольких шахт, которые находятся на подконтрольной территории Украине, отказываются выходить на работу из-за невыплаты им заработной платы, при этом представители министерства энергетики и угольной промышленности Украины "отмалчиваются".

Шахтеры не получают зарплату с декабря. 240 миллионов гривен, которые планировалось направить на погашение долга по зарплате заблокированы на счетах банка "Киевская Русь", который 19 марта был признан неплатежеспособным. 20 марта Михаил Волынец обвинил в махинациях с шахтерскими деньгами Владимира Демчишина и его ставленника, заместителя гендиректора госкомпании "Уголь Украины" Андрея Пивторака. Профсоюзы неоднократно критиковали Демчишина за непрофессионализм и вредные для отрасли действия, что привели энергетику Украины к дестабилизации.