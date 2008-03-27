По материалам налоговиков закрыли казино в Севастополе

В Севастополе прекращена незаконная деятельность казино. Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГНА в городе Севастополе, в ходе проверки сотрудниками управления налоговой милиции и Государственной налоговой инспекции в Ленинском районе города казино, расположенного на территории одного из ночных клубов, был установлен факт незаконного размещения игрового зала. При этом его владельцы не смогли предоставить проверяющим соответствующие лицензии, патенты, свидетельства государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности.

В результате проведенных мероприятий сотрудниками Управления налоговой милиции ГНА в городе Севастополе с целью предотвращения дальнейшей незаконной деятельности были изъяты выявленные во время проверки игральные столы, рулетка, американской покер, “блэк-джек”, фишки в количестве 4922 штук на сумму 111 тысяч гривен, а также денежные средства на сумму 20 тыс. грн.

Как добавили в пресс-центре, в ходе проверки также было выявлено, что организаторами игрового зала был получен доход в сумме около 500 тыс. грн. При этом, как выяснилось, из данного незаконно полученного дохода владельцы не заплатили в бюджет налоги.

Прокуратурой Ленинского района города на основании материалов проверки налоговой милиции по выявленному факту возбуждено уголовное дело.