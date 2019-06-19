В Харькове скандальному проспекту вернули имя Жукова (фото)

Ранее мэрия Харькова получила петицию о возвращении старого названия проспекту.

Городской совет Харькова вернул проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова.

"За" проголосовали 59 депутатов. Против — 13, сообщает UA: Харьков.

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"Я не переименовал проспект, это сделали за меня, сделала областная администрация в лице Райнина. Мы получили петицию о возвращении исторического названия проспекту. Вопрос вынесен на сессию городского совета. Я арбитр в этой ситуации и хочу вам показать, что за то, чтобы вернуть историческое название более 50 тысяч подписей. Против — 5056", — сказал харьковский городской голова Геннадий Кернес.

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан поддержать петицию, требующую вернуть проспекту Григоренко советское название - имени маршала Жукова.

2 июня в Харькове активистами был снесен памятник маршалу Жукову.

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что восстановит памятник советскому полководцу.