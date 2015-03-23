В Харьковской области ягуар нанес женщине тяжкие телесные повреждения

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, происшествие произошло вчера, 22 марта, около 11.00 в Волчанском районе области на территории базы отдыха «Парус-Макси».

Читайте такжеВ Полтавской области медведь откусил руку 12-летней девочкеПо сведениям прокуратуры, женщина 1989 года рождения, убирала в вольере, где находился ягуар. Во время уборки животное напало на женщину и нанесло ей телесные повреждения. Сейчас пострадавшая находится в реанимации больницы, ее состояние стабильно тяжелое.

В настоящее время открыто уголовное производство ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Следствие выясняет, есть ли разрешительные документы на содержание животных в этом зверинце, соблюдались ли условия содержания диких животных.