В Харьковской области ягуар нанес женщине тяжкие телесные повреждения
В Харьковской области в результате нападения ягуара в больницу с тяжелыми телесными повреждениями госпитализирована женщина, которая убирала в вольере животных в зверинце на территории базы отдыха.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, происшествие произошло вчера, 22 марта, около 11.00 в Волчанском районе области на территории базы отдыха «Парус-Макси».
Читайте такжеВ Полтавской области медведь откусил руку 12-летней девочкеПо сведениям прокуратуры, женщина 1989 года рождения, убирала в вольере, где находился ягуар. Во время уборки животное напало на женщину и нанесло ей телесные повреждения. Сейчас пострадавшая находится в реанимации больницы, ее состояние стабильно тяжелое.
В настоящее время открыто уголовное производство ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Следствие выясняет, есть ли разрешительные документы на содержание животных в этом зверинце, соблюдались ли условия содержания диких животных.