Обвиняемый в убийстве Гандзюк рассказал о мотивах нападения

Васянович заявил, что они с другими подозреваемыми "хотели наказать сепаратистку".

В Покровском районном суде Днепропетровской области во время заседания суда по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, подозреваемый Владимир Васянович признал свою вину и отметил, что "хотел проучить" девушку. Читайте такжеВсе пятеро обвиняемых в покушении на Гандзюк признали вину

Как сообщает "Громадське", в комментарии изданию обвиняемый рассказал, что якобы "они хотели наказать сепаратистку". На раздумья времени не было - всего две недели. Он говорит, что все должно было быть не так, а они "хотели проучить сепаратистку и коррупционерку"

Другие подозреваемые Никита Грабчук и Сергей Торбин говорить отказались.

Как сообщал УНИАН, 4 июня все пятеро обвиняемых в нападении на активистку признали свою вину и пошли на соответствующее соглашение с прокурором. Сегодня Покровский райсуд Днепропетровской области началоглашать приговор по делу Гандзюк.