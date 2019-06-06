Убийство Гандзюк: обвиняемым сегодня объявят приговоры (видео)

Заседание Покровского райсуда запланировано на 14:00.

Приговоры по делу убийства активистки из Херсона Екатерины Гандзюк должны объявить уже сегодня.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Заседание Покровского райсуда Днепропетровской области, который рассматривает это дело, запланированное на 14:00.

Три дня назад все обвиняемые по этому делу, организатор нападения Сергей Торбін и четверо исполнителей, признали себя виновными и согласились на заключение от 4 до 6,5 лет.

Справка УНИАН. Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года.

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За три месяца до того в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк было задержано шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года ГПУ направила в суд обвинительный акт против пяти фигурантов дела об убийстве активистки - Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова.

Также в деле об убийстве активистки фигурирует ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и на то время помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука Игорь Павловский.

Обвинительный акт в отношении пятерых фигурантов нападения на Гандзюк направили в Херсонский городской суд. Впоследствии Верховный суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения о передаче уголовного производства в Покровский райсуд Днепропетровской области.