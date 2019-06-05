Подозреваемые в убийстве 5-летнего мальчика отказываются сотрудничать со следствием – Князев

Досудебное следствие по расследованию данного преступления продлится до 6 месяцев.

Оба полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика в Киевской области, отказываются сотрудничать со следствием.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев.

По его словам, оба подозреваемых полицейских не дали признательных показаний и вообще отказались сотрудничать со следствием.

То же самое подтвердил на заседании комитета и директор Государственного бюро расследований Роман Труба, который заявил, что никакого содействия следствию со стороны подозреваемых нет.

Кроме того, Труба заверил членов комитета, что «никакого подмазывания мы не допустим». Он сообщил, что досудебное следствие по расследованию данного преступления будет продолжаться до 6 месяцев.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяслав-Хмельницком патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец в состоянии опьянения устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

Они попали в 5-летнего Кирилла Тлявова, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице.

Патрульные подозреваются в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. П. 2, 12 ч. 2 ст. 115 УК).

4 июня Голосеевский райсуд Киева избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 июля без альтернативы внесения залога.

Сегодня, 5 июня, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не собирается писать заявление об отставке в связи с убийством ребенка. Также, по его мнению, не должен из-за этого уходить в отставку и председатель Нацполиции Князев.