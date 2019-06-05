Аваков заявил, что не собирается уходить в отставку из-за убийства полицейскими 5-летнего мальчика

Также, по мнению главы МВД, не должен из-за этого уходить в отставку и председатель Национальной полиции Князев.

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков заявляет, что не собирается писать заявление об отставке из-за убийства полицейскими в Переяславе-Хмельницком 5-летнего Кирилла Тлявова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил журналистам после заседания правительства.

«Я тоже не напишу заявление об отставке. Но мою отставку может развить в соответствующем порядке этот парламент или следующий», - сказал Аваков.

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Также, по его мнению, не должен из-за этого уходить в отставку и председатель Национальной полиции Сергей Князев.

«Я не считаю, что председатель Нацполиции Князев должен уходить в отставку. Он хорошо работает, и он делает все от него зависящее», - отметил Аваков.

При этом он подчеркнул, что «ответственность министра всегда есть, каждый министр должен быть готов отвечать перед парламентом».

«И этот парламент может отправить меня в отставку, и следующий», - сказал он.

Аваков также добавил, что не считает сложившуюся ситуацию провалом реформы в полиции.

«Я считаю, что реформа полиции идет в правильном направлении. Это не снимает ответственности и нашего сожаления по этому инциденту», - добавил глава МВД.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяславе-Хмельницком патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

Они попали в 5-летнего Кирилла, находившегося на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице.

Патрульные подозреваются в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. П. 2, 12 ч. 2 ст. 115 УК).

4 июня Голосеевский райсуд Киева избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 июля без альтернативы внесения залога.