"Я хочу! При чем тут вы?": журналист "Прямого" нагрубил жене погибшего шахтера (видео)

Супруга горняка во время съемки не могла сдержать слез.

Журналист телеканала "Прямой" Матвей Ганапольский во время съемки сюжета о покупке квартиры семье погибшего шахтера Михаила Павлика отличился грубым поведением по отношению к убитой горем вдовы.

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Соответствующее видео опубликовано в YouTube-канале "Прямого". Как видно на ролике, супруга погибшего горняка находится в подавленном состоянии, она постоянно плачет.

Ганапольский сидел рядом с заплаканной женщиной, внезапно попросил у ассистентов воды. На что вдова шахтера сказала, что не хочет пить. В ответ журналист грубо ответил, что воду просил для себя: "Я хочу! При чем тут вы?", - нахамил он.

Затем ему подали чашку с водой, он надпил из нее и продолжил общение с женщиной.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине 29 мая в результате обвала породы на шахте "Лесная" ночью погибли двое горняков. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины.