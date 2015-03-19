Нацсовет аннулировал лицензию украинской версии Euronews

Решение было аргументировано сильно завышенной стоимостью прав на создание контента, значительной задолженностью перед Euronews и невозможностью влиять на контент украинской версии канала, передает ZN.UA.

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"Задолженность на текущий момент составляет порядка 11 млн евро. В то время как правительство выделило бюджет НТКУ на текущий год в размере эквивалентном 600 тыс. евро", - сказал замглавы НТКУ Александр Харебин, добавив, что на текущий момент идут переговоры с Euronews о долговых обязательствах.

12 января сообщалось, что Госкомтелерадио хочет отказаться от украинской версии Euronews.

Украинская редакция Euronews начала работу в августе 2011 года, и одна из первых передач (о праздновании годовщины Независимости Украины) вышла в подцензурном варианте.