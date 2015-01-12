Госкомтелерадио хочет закрыть украинскую версию Euronews

Об этом говорится в проект распоряжения Кабинета министров "О прекращении функционирования украиноязычной версии международного телеканала Euronews", размещенном на сайте ведомства, сообщает ZN.UA.

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Украинская редакция Euronews начала работу в августе 2011 года, и одна из первых передач (о праздновании годовщины Независимости Украины) вышла в подцензурном варианте.

В сентябре 2014 года НТКУ сообщала о задолженности перед Euronews на сумму 176 млн грн.