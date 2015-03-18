В Житомире двух "титушек" приговорили почти к 5 годам тюрьмы за избиение евромайдановцев

В Житомире осуждены почти к 5 годам лишения свободы двое ранее судимых "титушек" за избиение в ноябре 2013 года активистов - организаторов житомирского Евромайдана.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Житомирской области, в ноябре 2013 года в Житомире вблизи дома по улице Хлебной, 25 было совершено нападение на общественных активистов, членов областной организации политической партии.

В ходе судебного следствия установлено, что напали на активистов и нанесли им легкие телесные повреждения двое безработных житомирян, ранее осужденных к условной мере наказания.

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По данному факту в суде рассматривалось уголовное производство по ч. 2 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

При принципиальной позиции государственного обвинителя, с учетом ранее назначенного наказания, оба злоумышленника на этой неделе осуждены к реальной мере наказания, в частности, один к 4 годам 6 месяцам лишения свободы, другой – к 4 годам 9 месяцам лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября 2013 г. в Житомире вечером двое неизвестных избили активиста житомирского Евромайдана – главного редактора областной газеты «20 хвилин» Влада Пучича. Перед этим он принимал участие в акции в центре Житомира в поддержку евроинтеграции Украины.

28 ноября Пучича избили во второй раз.

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Сам потерпевший сообщил, что поздно вечером на него и его товарищей, которые планировали поездку на Евромайдан в столицу, напали возле офиса политической партии «Демократический Альянс» по улице Хлебной, 25. По словам активиста, их стали избивать битами. Кроме него, также пострадал Юрий Жуковский, им вызвали «скорую».

Он также сообщил, что во время конфликта активисты задержали одного из нападавших.

По данным фактам милиция открыла производство.