Каждый шестой россиянин допустил возможность Евромайдана - опрос
Большинство россиян (76 процентов) считают, что массовые акции протеста, подобные украинскому Евромайдану 2014 года, в РФ сейчас в принципе невозможны, обратного мнения придерживаются 15 процентов респондентов. 9 процентов затруднились с ответом.
Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишет Лента.ру.
В невозможности российского Евромайдана убеждены преимущественно граждане с большими доходами (80 процентов) и с высшим образованием (79 процентов). Малообеспеченные (71 процент) и малообразованные (65 процентов) участники социологического исследования считают, что такой сценарий в стране вероятен.
При этом 94 процента опрошенных заявили, что не желают повторения Евромайдана в России. Такое мнение высказали респонденты всех возрастов, разного уровня достатка, как горожане, так и жители сел. Лишь 2 процента заявили об обратном.
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Опрос также показал, что за год, прошедший со времени аналогичного исследования, мнения россиян практически не изменились.
Социологическое исследование ВЦИОМ проводилось 21-22 февраля 2015 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек из 132 населенных пунктов в 46 регионах России.