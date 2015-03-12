Каждый шестой россиянин допустил возможность Евромайдана - опрос

Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишет Лента.ру.

В невозможности российского Евромайдана убеждены преимущественно граждане с большими доходами (80 процентов) и с высшим образованием (79 процентов). Малообеспеченные (71 процент) и малообразованные (65 процентов) участники социологического исследования считают, что такой сценарий в стране вероятен.

При этом 94 процента опрошенных заявили, что не желают повторения Евромайдана в России. Такое мнение высказали респонденты всех возрастов, разного уровня достатка, как горожане, так и жители сел. Лишь 2 процента заявили об обратном.

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Опрос также показал, что за год, прошедший со времени аналогичного исследования, мнения россиян практически не изменились.

Социологическое исследование ВЦИОМ проводилось 21-22 февраля 2015 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек из 132 населенных пунктов в 46 регионах России.