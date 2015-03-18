За год в Украине зафиксировано рекордное количество терактов - СБУ

Об этом на брифинге заявил начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк, сообщает Еспресо.tv.

"Сейчас у нас осталось меньше (дел - УНИАН), но это говорит о том, что за всю историю Украины, и даже за всю историю СССР, такого количества терактов не было вообще. Это страшные цифры и страшные числа, которые говорят о том что происходит на востоке, и не только на востоке Украины", - сообщил Волк.

Кроме того, по его словам, за указанный период было зафиксировано 62 диверсии, на сегодня расследуется 31 дело.

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Кроме того, как сообщил Волк, раскрыто 9 шпионов.

"За всю историю Советского Союза не было такого количества шпионов. Это девять натуральных шпионов, а не фейковых, преступные действия которых зафиксированы в материалах уголовных производств", - отметил силовик.